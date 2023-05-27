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Spor

A Milli Kadın Basketbol Takımı, Almanya'yı 32 farkla mağlup etti

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2023 FIBA Avrupa Şampiyonası öncesi katıldığı hazırlık turnuvasındaki son maçında rakibi Almanya'yı 95-63'lük skorla mağlup etti.

AA27 Mayıs 2023 Cumartesi 23:20 - Güncelleme:
A Milli Kadın Basketbol Takımı, Almanya'yı 32 farkla mağlup etti
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A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2023 FIBA Avrupa Şampiyonası öncesi katıldığı hazırlık turnuvasındaki son maçında Almanya'yı 95-63 mağlup etti.

Ahmet Cömert Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya ay-yıldızlılar, Olcay Çakır Turgut, Sevgi Uzun, Feride Şevval Akalan, İlayda Güner ve Tilbe Şenyürek beşiyle başladı.

Karşılaşmanın ilk yarısını 48-34 önde tamamlayan milliler, salondan da 32 sayı farkla 95-63 galip ayrıldı.

A Kadın Milli Takımı'nda Tilbe Şenyürek 21, Sevgi Uzun 16 ve Feride Şevval Akalan 13 sayıyla oynadı. Almanya'da ise Leonie Fiebich 17 sayı kaydetti.

Hazırlık turnuvasındaki ilk maçında Çekya'ya 83-70 yenilen milliler, ikinci maçında Letonya'yı 75-51 mağlup etmişti.

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