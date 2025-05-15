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  • A Milli Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Ekrem Memnun ameliyat oldu
Spor

A Milli Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Ekrem Memnun ameliyat oldu

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), antrenmanda sakatlık yaşayan ve sağ aşil tendonunda zorlanmaya bağlı yırtılma teşhis edilen A Milli Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Ekrem Memnun'un ameliyat olduğunu açıkladı.

IHA15 Mayıs 2025 Perşembe 14:45 - Güncelleme:
A Milli Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Ekrem Memnun ameliyat oldu
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Türkiye Basketbol Federasyonu'nun internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "A Milli Kadın Takım Başantrenörümüz Ekrem Memnun, dün gerçekleştirilen antrenmanda talihsiz bir sakatlık yaşamıştır. TBF Sağlık Kurulu Üyesi ve Milli Takım Doktorumuz Prof. Dr. Barış Kocaoğlu tarafından gerçekleştirilen kontroller sonrasında Ekrem Memnun'un, sağ aşil tendonunda zorlanmaya bağlı yırtılma bulunduğu teşhis edilmiş ve bu sabah başarılı bir ameliyat geçirmiştir. Türkiye Basketbol Federasyonu olarak Başantrenörümüz Ekrem Memnun'a geçmiş olsun dileklerimizi sunarız" denildi.

  • A Milli Kadın Basketbol Takımı
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