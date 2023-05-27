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Spor

A Milli Kadın Basketbol Takımı, hazırlık maçında Letonya'yı mağlup etti

FIBA 2023 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan A Milli Kadın Basketbol Takımı, İstanbul'da oynanan özel maçta rakibi Letonya'yı 75-51'lik skorla mağlup etti.

IHA27 Mayıs 2023 Cumartesi 00:48 - Güncelleme:
A Milli Kadın Basketbol Takımı, hazırlık maçında Letonya'yı mağlup etti
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FIBA 2023 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan A Milli Kadın Basketbol Takımı, İstanbul'da oynadığı özel maçta Letonya'yı 75-51'lik skorla mağlup etti.

FIBA 2023 Kadınlar Avrupa Şampiyonası öncesi A Milli Kadın Basketbol Takımı, İstanbul'da düzenlenen hazırlık turnuvasındaki ikinci maçında Letonya ile karşılaştı. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan mücadeleye ay-yıldızlılar Olcay Çakır Turgut, Sevgi Uzun, Gökşen Fitik, İlayda Güner ve Tilbe Şenyürek beşiyle başladı. Milliler, müsabakanın ilk yarısını 41-33 önde tamamladı. Ay-yıldızlılarda Alperi Onar ile Derin Erdoğan 13'er, Olcay Çakır Turgut 9 sayıyla oynadı. Letonya'da ise Aleksa Gulbe 13 sayı kaydetti.

Milliler turnuvadaki üçüncü maçında 27 Mayıs Cumartesi günü Almanya ile karşılaşacak. Ahmet Cömert Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

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