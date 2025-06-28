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Spor

A Milli Kadın Basketbol Takımı, Litvanya maçına hazır

A Milli Kadın Basketbol Takımı, Litvanya maçı hazırlıklarını tamamladı. Yaklaşık bir saat süren idmanda taktik çalışma yapan milliler, son bölümde ise şut çalıştı.

AA28 Haziran 2025 Cumartesi 14:36 - Güncelleme:
A Milli Kadın Basketbol Takımı, Litvanya maçına hazır
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A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2025 FIBA Avrupa Şampiyonası'nda yarın Litvanya ile oynayacağı 7'ncilik maçının hazırlıklarını tamamladı.

Yunanistan'ın Pire kentinde bulunan Barış ve Dostluk Salonu'ndaki antrenman, başantrenör Ekrem Memnun yönetiminde gerçekleştirildi.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu ve TBF Yönetim Kurulu üyeleri de antrenmanı salonda takip etti.

DÜNYA KUPASI ELEMELERİNİN SON BİLETİ SAHİBİNİ BULACAK

Barış ve Dostluk Salonu'nda oynanacak Litvanya-Türkiye karşılaşması, yarın saat 11.45'te başlayacak.

Yarı finalistler Fransa, İtalya, İspanya ve Belçika'nın katılmayı garantilediği 2026 FIBA Kadınlar Dünya Kupası eleme turnuvasına dahil olacak son ülke, bu maçla belirlenecek.

Milliler, Litvanya'yı yenmesi halinde Almanya ve Çekya'nın katılımları önceden kesinleştiği için Dünya Kupası elemelerinde yer alma hakkı kazanacak.

  • A Milli Kadın Basketbol Takımı
  • Litvanya
  • Basketbol

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