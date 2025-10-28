İSTANBUL 19°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Ekim 2025 Salı / 7 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,9689
  • EURO
    48,9561
  • ALTIN
    5294.02
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • A Milli Kadın Basketbol Takımı'nda Andrea Mazzon dönemi başladı
Spor

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nda Andrea Mazzon dönemi başladı

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), A Milli Kadın Basketbol Takımı'nda başantrenörlük görevi için Andrea Mazzon ile 1 yıllık anlaşma sağlandığını duyurdu.

AA28 Ekim 2025 Salı 13:14 - Güncelleme:
A Milli Kadın Basketbol Takımı'nda Andrea Mazzon dönemi başladı
ABONE OL

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın başantrenörlük görevine İtalyan Andrea Mazzon getirildi.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 59 yaşındaki çalıştırıcıyla 1 yıllık anlaşma sağlandı.

Andrea Mazzon, 1985'te Venedik'te genç takımlar seviyesinde antrenörlüğe başladı. 1990'da Glaxo Verona'da yardımcı antrenörlük görevine getirildikten sonra 1996-1997 sezonunda başantrenörlük koltuğuna oturarak takımını hem İtalya Süper Kupası şampiyonluğuna hem de Saporta Kupası finaline taşıdı. Aynı yıl İtalya'da "Yılın Antrenörü" seçildi. 1998 yılında Scaligera Verona ile Koraç Kupası şampiyonluğu yaşayarak Avrupa basketbolunda adını duyurdu.

Mazzon, geçmiş sezonlarda Yunanistan'ın Aris ve Panionios ekipleri ile İtalya'dan Reyer Venezia'yı çalıştırdıktan sonra 2014-2016 arasında Philadelphia 76ers ve Delaware 87ers ekiplerinde görev alarak NBA ve Gelişim Ligi'nin saha içi ve draft hazırlık süreçlerinde yer aldı. Mazzon, ardından Çin ekibi Guangzhou Long Lions ve Rusya'dan Avtodor Saratov'u çalıştırdı.

İtalyan başantrenör, 2023-2024 sezonunda İtalya Kadınlar Basketbol Ligi şampiyonluğu ve 2024 yılında İtalya Süper Kupa zaferi yaşadığı Umana Reyer takımında antrenörlük kariyerine devam ediyor.

  • a millli kadın basketbol takımı
  • başantrenör
  • Andrea Mazzon

ÖNERİLEN VİDEO

Edremit canisinin uzman çavuşu şehit ettiği anlar ortaya çıktı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.