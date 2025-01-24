İSTANBUL 14°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Ocak 2025 Cuma / 25 Recep 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,6956
  • EURO
    37,4939
  • ALTIN
    3183.53
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın aday kadrosu belli oldu
Spor

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın aday kadrosu belli oldu

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın, FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri F Grubu'nda oynayacağı İzlanda ve Romanya maçlarının aday kadrosu açıklandı.

IHA24 Ocak 2025 Cuma 11:28 - Güncelleme:
A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın aday kadrosu belli oldu
ABONE OL

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın, FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri F Grubu'nda karşılaşacağı İzlanda ve Romanya müsabakaları için 18 kişilik aday kadrosu belli oldu. Milliler, 2 Şubat Pazar günü İstanbul'da toplanarak hazırlıklarına başlayacak.

Ay-yıldızlılar, FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ndeki ilk maçında 6 Şubat Perşembe günü saat 19.00'da İzlanda ile Kocaeli Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda mücadele edecek. Kırmızı-beyazlılar, 9 Şubat Pazar günü de TSİ 19.00'da Ploieşti'de, Romanya ile karşı karşıya gelecek.

Millilerin aday kadrosu şu şekilde:

Elif Bayram (Beşiktaş)

Melek Uzunoğlu (Beşiktaş)

Sinem Ataş (ÇBK Mersin)

Feride Şevval Akalan (ÇBK Mersin)

Pelin Derya Bilgiç (ÇBK Mersin)

Sevgi Uzun (Fenerbahçe)

Şerife Alperi Onar (Fenerbahçe)

Tilbe Şenyürek(Fenerbahçe)

Olcay Çakır Turgut (Fenerbahçe)

Meltem Yıldızhan (Galatasaray)

Ayşe Cora (Galatasaray)

Derin Erdoğan (Galatasaray)

Gökşen Fitik (Galatasaray)

Kuanitra Holingsvorth (Galatasaray)

İlayda Güner (Nesibe Aydın)

Duygu Özen (OGM Ormanspor)

Manolya Kurtulmuş (OGM Ormanspor)

Zeynep Şevval Gül (OGM Ormanspor)

  • A Milli Kadın Basketbol Takımı
  • FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri
  • İzlanda
  • Romanya

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.