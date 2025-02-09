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Spor

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın rakibi Romanya

025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri F Grubu 6. ve son maçında A Milli Kadın Basketbol Takımı deplasmanda Romanya ile karşılaşacak.

Haber Merkezi9 Şubat 2025 Pazar 09:45 - Güncelleme:
A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın rakibi Romanya
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A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri F Grubu 6. ve son maçında deplasmanda Romanya ile karşı karşıya gelecek.

Ploieşti kentindeki Olimpia Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 19.00'da başlayacak.

Elemelerde oynadığı 5 maçı da kazanan milli takım, grup liderliğini garantileyerek şampiyonaya katılma hakkı elde etti.

Oynadığı 5 müsabakada bir galibiyet ve 4 mağlubiyet yaşayan Romanya ise grupta üçüncü sırada bulunuyor.

Başantrenör Ekrem Memnun yönetimindeki ay-yıldızlı takım, Romanya ile İstanbul'da oynadığı ilk maçı 101-54 kazandı.

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