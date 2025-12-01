İSTANBUL 13°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Aralık 2025 Pazartesi / 11 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,4244
  • EURO
    49,3696
  • ALTIN
    5780.57
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • A Milli Kadın Futbol Takımı 2 golle kazandı
Spor

A Milli Kadın Futbol Takımı 2 golle kazandı

A Milli Kadın Futbol Takımı, hazırlık maçında karşılaştığı Arnavutluk'u 2-0 mağlup etmeyi başardı.

AA1 Aralık 2025 Pazartesi 20:35 - Güncelleme:
A Milli Kadın Futbol Takımı 2 golle kazandı
ABONE OL

A Milli Kadın Futbol Takımı, hazırlık maçında karşılaştığı Arnavutluk'u 2-0 mağlup etti.

2027 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ne hazırlanan ay-yıldızlı takım, Arnavutluk ile ikinci kez özel maçta karşı karşıya geldi. Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yer alan Türk Hava Yolları Sahası'nda oynanan karşılaşmayı milliler, 14. dakikada Busem Şeker ve 81. dakikada Selen Gül Altunkulak'ın attığı gollerle 2-0 kazandı.

Arnavutluk Teknik Direktörü Armir Grimaj, mücadelenin son bölümünde kırmızı kart gördü.

Karşılaşmayı Türkiye Futbol Federasyonu Kadın Futbolu Direktörü Oray Baykal ve hazırlık kampı devam eden 23 Yaş Altı Kadın Milli Takımı da tribünden izledi.

  • milli kadın futbol
  • hazırlık maçı
  • galibiyet

ÖNERİLEN VİDEO

Çöp kamyonu binaya girdi: 3 yaralı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.