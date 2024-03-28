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Spor

A Milli Kadın Futbol Takımı aday kadrosunu açıkladı

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 1. Grup'ta oynayacağı İsviçre ve Macaristan maçlarının aday kadrosu belli oldu.

IHA28 Mart 2024 Perşembe 15:55 - Güncelleme:
A Milli Kadın Futbol Takımı aday kadrosunu açıkladı
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A Milli Kadın Futbol Takımı'nın, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 1. Grup'ta oynayacağı İsviçre ve Macaristan maçlarının aday kadrosu belli oldu.

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın 5 Nisan'da İsviçre ile deplasmanda ve 9 Nisan'da da Macaristan ile Pendik Stadyumu'nda oynayacağı 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 1. Grup ilk iki maçının aday kadrosu ve programı açıklandı.

Milli takıma davet edilen futbolcular, 30 Mart Cumartesi günü saat 18.00'de TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak. İlk çalışmasını pazar günü yapacak ay-yıldızlılar, 1 Nisan'da saat 13.00 ile 15.00 arasında Riva'da bulunan Orhan Saka Salonu'nda medya mensupları ile bir araya gelecek.

Teknik Direktör Necla Güngör Kıragası tarafından kadroya davet edilen futbolcular şöyle:

Kaleciler: Selda Akgöz (Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget G.S.K), Fatma Şahin (Beylerbeyi Spor Kulübü), Gamzenur Yaman (Galatasaray)

Defans: Sejde Aylin Abrahammson (Club Brugge), Didem Karagenç (Beşiktaş), Gülbin Hız (Fenerbahçe), Ümran Özev (Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget G.S.K), Büşra Kuru (SC Sand 1946), Dilara Deli (Sporting Charleroi), Yaşam Göksu (Fenerbahçe), Narin Yakut (Fatih Karagümrük), İlayda Civelek (Fenerbahçe)

Orta saha: Ebru Topçu (Galatasaray), Derya Arhan (Beylerbeyi Spor Kulübü), Meryem Cennet Çal (Fenerbahçe), Eda Karataş (Galatasaray), Emine Ecem Esen (Galatasaray), Birgül Sadıkoğlu (UD Tenerife), Busem Şeker (Fenerbahçe), Ece Türkoğlu (Fenerbahçe), Elif Keskin (Beşiktaş)

Forvet: Arzu Karabulut (Galatasaray), Miray Cin (MSV Duisburg), Yağmur Uraz (Fenerbahçe)

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