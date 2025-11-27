İSTANBUL 21°C / 12°C
Spor

A Milli Kadın Futbol Takımı, Arnavutluk maçına hazır

A Milli Kadın Futbol Takımı, 2027 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında Arnavutluk ile yarın oynayacağı özel maçın çalışmalarını tamamladı.

27 Kasım 2025 Perşembe 20:35
A Milli Kadın Futbol Takımı, Arnavutluk maçına hazır
A Milli Kadın Futbol Takımı, 2027 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında Arnavutluk ile yarın oynayacağı özel maçın hazırlıklarını tamamladı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milliler, teknik direktör Necla Güngör Kıragası yönetimindeki antrenmanda taktik çalışmalar gerçekleştirdi.

Ay-yıldızlılarda milli oyuncu Kezban Tağ, antrenmanda yaşadığı sakatlık nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı. Oyuncunun çekilen MR'ı sonrası sağ hamstring kas yaralanması yaşadığı tespit edildi.

Kezban Tağ'ın yerine 23 Yaş Altı Milli Takımı'ndan Selin Cemal kadroya çağrıldı.

A Milli Takım, yarın Arnavutluk ile Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda saat 15.00'te karşı karşıya gelecek. Müsabaka, TRT Spor'dan canlı yayımlanacak.

  • Arnavutluk maçı
  • 2027 Dünya Kupası
  • Kadın Futbol Takımı

