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Spor

A Milli Kadın Futbol Takımı, Azerbaycan ile yenişemedi

A Milli Kadın Futbol Takımı, Türkiye Futbol Federasyonunun Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde oynanan özel maçta Azerbaycan ile 2-2 berabere kaldı.

AA28 Haziran 2022 Salı 23:05 - Güncelleme:
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A Milli Kadın Futbol Takımı, Azerbaycan ile oynadığı özel maçta rakibiyle 2-2 berabere kaldı.

Türkiye Futbol Federasyonunun Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

Ay-yıldızlı ekip, Yeliz Acar'ın 55. dakikada kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçerken, 59. dakikada Jafarzada'nın golüyle beraberliği yakalayan Azerbaycan, 75. dakikada Bakarandze'nin attığı golle skoru 2-1 lehine çevirdi.

Mücadelenin son dakikasında penaltı kazanan milliler, Ebru Topçu'yla meşin yuvarlağı filelere gönderip, müsabakayı 2-2 eşitlikle tamamladı.

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