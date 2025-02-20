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Spor

A Milli Kadın Futbol Takımı, İrlanda deplasmanında

UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'taki ilk maçında A Milli Kadın Futbol Takımı, yarın İrlanda ile karşılaşacak.

AA20 Şubat 2025 Perşembe 10:28 - Güncelleme:
A Milli Kadın Futbol Takımı, İrlanda deplasmanında
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A Milli Kadın Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'taki ilk maçında yarın deplasmanda İrlanda Cumhuriyeti ile karşılaşacak.

Başkent Dublin'deki Tallaght Stadı'nda oynanacak müsabaka TSİ 22.30'da başlayacak.

UEFA Uluslar C Ligi'nde oynadığı 6 maçı gol yemeden yenilgisiz kapatıp B Ligi'ne yükselen milliler, grubuna galibiyetle başlamayı hedefliyor.

Grupta Türkiye ve İrlanda Cumhuriyeti'nin yanı sıra Yunanistan ve Slovenya yer alıyor.

Ay-yıldızlı takım, grupta ikinci hafta maçında ise 25 Şubat Salı günü Yunanistan'ı konuk edecek.

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