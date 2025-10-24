İSTANBUL 25°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Ekim 2025 Cuma / 3 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,9516
  • EURO
    48,8151
  • ALTIN
    5552.06
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • A Milli Kadın Futbol Takımı, Kosova'yı farklı geçti
Spor

A Milli Kadın Futbol Takımı, Kosova'yı farklı geçti

Kadın Futbol Milli Takımımız, UEFA Uluslar Ligi B/C Play-Off'unda Kosova'yı deplasmanda 4-0 mağlup etti.

HABER MERKEZİ24 Ekim 2025 Cuma 21:21 - Güncelleme:
A Milli Kadın Futbol Takımı, Kosova'yı farklı geçti
ABONE OL

UEFA Uluslar B Ligi Play-Out ilk maçında Türkiye deplasmanda Kosova'yı 4-0 mağlup etti.

A Milli Kadın Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi play-out maçında Kosova'nın konuğu oldu. Fadil Vokrri Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Michaela Pachtova düdük çaldı. Pachtova'nın yardımcılıklarını ise Lucie Ratajova ve Tereza Holakovska üstlendi.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Türkiye, Kader Hançar'ın 4 ve 9'uncu dakikalarda attığı gollerle skoru 2-0 yaptı. 23'üncü dakikada Melike Pekel'in attığı golle skor 3-0'a geldi ve mücadelenin ilk yarısı bu sonuçla sona erdi. İkinci yarıda rakibini hücumda durdurmayı başaran Türkiye, 81'inci dakikada Busem Şeker'in attığı golle karşılaşmadan 4-0 galip ayrıldı.

RÖVANŞ İZMİR'DE

Öte yandan bu eşleşmenin rövanş karşılaşması 28 Ekim Salı günü saat 20.00'de İzmir'de oynanacak. Türkiye, avantajını koruması halinde UEFA Uluslar B Ligi'nde yoluna devam edecek.

  • KadınFutbolMilliTakımı
  • UEFAUluslarLigi
  • KosovaMaçı

ÖNERİLEN VİDEO

Hisar'dan kritik atış! MSB o anları paylaştı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.