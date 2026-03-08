İSTANBUL 10°C / 6°C
8 Mart 2026 Pazar
Spor

A Milli Kadın Futbol Takımı, Kuzey İrlanda'yı geçti

A Milli Kadın Futbol Takımı, 2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Kuzey İrlanda'yı 1-0 mağlup etti.

AA8 Mart 2026 Pazar 00:21 - Güncelleme:
A Milli Kadın Futbol Takımı, Kuzey İrlanda'yı geçti
2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Ligi 2. Grup'ta mücadele eden A Milli Kadın Futbol Takımı, Kuzey İrlanda'yı 1-0 mağlup etti.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, ay-yıldızlılara galibiyeti getiren golü 24. dakikada Ece Türkoğlu kaydetti. Gruptaki diğer maçta İsviçre, deplasmanda Malta'yı 4-1 yendi.

Lurgan'daki karşılaşmayı TFF Milli Takımlardan Sorumlu Yöneticisi Muhammet Akçay, Edinburgh Büyükelçisi Hakan Kıvanç ve beraberindeki Türk heyeti de tribünden takip etti.

2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Ligi 2. Grup'taki üçüncü maçını 14 Nisan'da İsviçre deplasmanında oynayacak olan A Milli Kadın Futbol Takımı, rakibini 18 Nisan'da Sinop'ta konuk edecek.

  • Kadın Futbol
  • Dünya Kupası
  • Avrupa Elemeleri

