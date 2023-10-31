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Spor

A Milli Kadın Futbol Takımı, Lüksemburg'u tek golle geçti

A Milli Kadın Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi C Grubu karşılaşmasında Çorum'da konuk ettiği Lüksemburg'u 1-0'lık skorla geçmeyi başardı.

AA31 Ekim 2023 Salı 21:35 - Güncelleme:
A Milli Kadın Futbol Takımı, Lüksemburg'u tek golle geçti
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UEFA Kadınlar Uluslar C Ligi 2. Grup'taki dördüncü maçında Türkiye, konuk ettiği Lüksemburg'u 1-0 yendi.

14. dakikada Türkiye 1-0 öne geçti. İlayda Civelek'in pasında ceza sahası içindeki Birgül Sadıkoğlu, kaleci Schlime çalımlayarak topu boş ağlara yuvarladı. 1-0

90+2 dakikada ay-yıldızlı takımın atağında Arzu Karabulut'un ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Schlime topu bloke etti.

KARŞILAŞMAYI TÜRKİYE 1-0 KAZANDI.

Daha önce Gürcistan'ı deplasmanda 3-0, Elazığ'da oynanan maçta Litvanya'yı 2-0, Lüksemburg'u da deplasmanda 4-0 yenen ay-yıldızlı ekip, grupta son iki maçı kalmasına rağmen Uluslar B Ligi'ne çıkmayı garantiledi.

Ay-yıldızlı takım, galibiyeti Çorumlu futbolseverlerle birlikte kutladı.

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