A Milli Kadın Futbol Takımı, Sinop'ta öğrencilerle buluştu

2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında 18 Nisan Cumartesi günü oynanacak İsviçre müsabaka öncesinde Sinop'a gelen A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası ile milli futbolcular Vildan Kardeşler, Ece Türkoğlu ve Ece Tekmen, Sinop Şehit Bülent Yalçın Spor Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi.

Ziyaret sırasında konuşan Teknik Direktör Kıragası, İsviçre karşılaşmasına dikkat çekerek, tek hedeflerinin sahada en iyi mücadeleyi vererek, gençleri gururlandırmak olduğunu söyledi. Son dönemde yaşanan üzücü olaylara da değinen Kıragası, çocukların ve gençlerin güvenli bir geleceğe sahip olmasının önemine vurgu yaptı.

Bir anne olarak duygularını paylaşan Kıragası, "Benim bir oğlum var ama bir sürü de kızım var. Bu tür olayları düşündükçe gerçekten çok korkutucu buluyorum. Umarım bir daha böyle olaylarla karşılaşmayız. Çocukların eline silahın yakışmadığı bir dünya diliyorum" ifadelerini kullandı.

Öğrencilere seslenen Kıragası, gençlerin geleceği şekillendiren en önemli bireyler olduğunu belirterek, "Ne yaparsanız yapın en iyisini yapacağınıza inanıyoruz. Bunu hem bir anne hem de bir teknik direktör olarak söylüyorum. Ben bugün buradaysam, bir ilkokul öğretmenimin bana 'Necla, sen yaparsın' demesi sayesindedir" dedi.

Kadın futbolunun gelişimine de değinen Kıragası, erkek egemen bir yapıda var olmaya çalıştıklarını aktararak, "Kadın futbolu olarak kendi sesimizi bulmaya çalışıyoruz. Gölgeden çıkıp imkansızı başarmaya çalışan bir yapımız var. Bu süreçte gösterilen duruş ve verilen mücadeleyle kadın futbolunun daha ileriye gideceğine inanıyorum" diye konuştu.

Milli takım oyuncularının da öğrencilerle deneyimlerini paylaştığı programda, gençler sporculara çeşitli sorular yöneltti. Samimi bir atmosferde gerçekleşen buluşma, çiçek takdimiyle sona erdi.