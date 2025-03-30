A Milli Kadın Futbol Takımı, Slovenya maçının hazırlıklarını sürdürdü

UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'ta Slovenya ile deplasmanda karşılaşacak A Milli Kadın Futbol Takımı hazırlıklarına devam etti.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılan antrenman teknik direktör Necla Güngör Kıragası yönetiminde gerçekleştirildi.

Isınma koşularının ardından futbolcular, istasyon ve pas çalışması yaptı.

Antrenman, savunma ve hücum organizasyonlarının ardından taktik çalışmayla tamamlandı.

Milliler, hazırlıklarına yarın Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapacağı idmanla devam edecek.

Grupta 2 maç sonunda 3 puanı bulunan A Milli Kadın Futbol Takımı, 4 Nisan Cuma günü Slovenya ile deplasmanda, 8 Nisan Salı günü ise yine Slovenya ile Sivas'ta karşı karşıya gelecek.

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın Slovenya maçlarının kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleci: Selda Akgöz (ABB Fomget), Ezgi Çağlar (Beşiktaş JK United Payment), Gamze Nur Yaman (Galatasaray)

Defans: Sejde Aylin Abrahamsson (Club Brugge), Didem Karagenç (Beşiktaş JK United Payment), Gülbin Hız (ABB Fomget), Yaşam Göksu (Fenerbahçe Petrol Ofisi), Kezban Tağ (Beşiktaş JK United Payment), Eda Karataş (Galatasaray), İlayda Civelek (Beşiktaş JK United Payment), Ece Tekmen (Beşiktaş JK United Payment), Ümran Özev (Fenerbahçe Petrol Ofisi)

Orta saha: Ebru Topçu (Galatasaray), Meryem Cennet Çal (Beşiktaş JK United Payment), Başak İçinözbebek (ABB Fomget), Miray Cin (Borussia Mönchengladbach), Ece Türkoğlu (Fenerbahçe Petrol Ofisi), Elif Keskin (Beşiktaş JK United Payment), Arzu Karabulut (Galatasaray), Busem Şeker (Fenerbahçe Petrol Ofisi)

Forvet: Melike Öztürk (Fatih Vatanspor), Kader Hançar (Beylerbeyi), Melike Pekel (St. Pölten), Birgül Sadıkoğlu (Sporting Club de Huelva)