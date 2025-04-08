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Spor

A Milli Kadın Futbol Takımı, Slovenya'ya kaybetti

A Milli Kadın Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup 4. maçında Sivas'ta Slovenya ile karşılaştı. Mücadele konuk takım Slovenya'nın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

IHA8 Nisan 2025 Salı 21:56 - Güncelleme:
A Milli Kadın Futbol Takımı, Slovenya'ya kaybetti
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A Milli Kadın Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup 4. maçında Sivas'ta Slovenya ile karşılaştı. Mücadele konuk takım Slovenya'nın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

MAÇTAN DAKİKALAR

24. dakikada Slovenya atak yönüne göre sağ kanattan köşe vuruşu kazandı. İçeriye açılan ortaya Agrez kafa vuruşu yaptı. Top direkten oyun alanına döndü.

53. dakikada Busem Şeker sol kanattan köşe vuruşu kullandı. Kale alanı ön çizgisinde kafa vuruşu yapan Ebru Topçu, çerçeveyi tutturamadı.

62. dakikada Korosec topu sağ kanattan ceza sahasına gönderdi. Milli takım savunmasını aşan topa Kramzar kafa vuruşu yaptı, meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

Hakemler: Fabienne Michel, Anne Uersfeld, Silke Fritzius

Türkiye: Selda Akgöz, Ümran Özev (Eda Karataş dk. 81), Gülbin Hız, Sejde Abrahamsson, İlayda Civelek, Meryem Çal, Elif Keskin, Ece Türkoğlu (Kader Hançar dk. 69), Ebru Topçu, Melike Pekel (Miray Cin dk. 69), Busem Şeker

Yedekler: Ezgi Çağlar, Gamze Yaman, Didem Karagenç, Arzu Karabulut, Birgül Sadıkoğlu, Kezban Tağ, Başak Içinözbebek, Melike Öztürk, Yaşam Göksu

Teknik Direktör: Necla Güngör Kıragası

Slovenya: Zala Mersnik, Conc, Golob, Agrez (Kajzba dk. 74), Kolbl, Makovec, Prasnikar (Janez dk. 90+3), Korosec, Erzen, Sternad (Milovic dk. 90), Kramzar (Zver dk. 73)

Yedekler: Pasar, Klopcic, Kastalec, Kustrin, Ketis,

Teknik Direktör: Sasa Kolman

Gol: Zara Kramzar (dk. 62) (Slovenya)

Sarı kartlar: Sara Makovec, Mateja Zver (Slovenya)

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