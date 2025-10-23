İSTANBUL 22°C / 18°C
Spor

A Milli Kadın Futbol Takımı, yarın Kosova deplasmanında

UEFA Uluslar B Ligi play-out ilk maçında A Milli Kadın Futbol Takımı yarın deplasmanda Kosova ile karşı karşıya gelecek.

23 Ekim 2025 Perşembe 10:52
A Milli Kadın Futbol Takımı, yarın Kosova deplasmanında
A Milli Kadın Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi play-out ilk maçında yarın Kosova'ya konuk olacak.

Fadil Vokrri Stadı'nda saat 18.00'de başlayacak müsabakayı Çekyalı hakem Michaela Pachtova yönetecek.

Gürsel Aksel Stadı'ndaki rövanş mücadelesi ise 28 Ekim Salı günü saat 20.00'de oynanacak.

İki maç sonunda rakibini eleyen ekip, yoluna UEFA Uluslar B Ligi'nde devam edecek. Eşleşmeyi kaybeden takım ise UEFA Uluslar C Ligi'ne düşecek.

Millilerin Kosova maçları kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleciler: Selda Akgöz (ABB Fomget), Ezgi Çağlar (Beşiktaş), Gamze Nur Yaman (Trabzonspor)

Defans: Didem Karagenç, İlayda Civelek (Beşiktaş), Gülbin Hız (ABB Fomget), Yaşam Göksu (Fenerbahçe ArsaVev), Kezban Tağ, Eda Karataş (Galatasaray GAİN), Meryem Küçükbirinci (Hakkarigücüspor)

Orta Saha: Elif Keskin, Ebru Topçu (Galatasaray GAİN), Meryem Cennet Çal (Beşiktaş), Başak İçinözbebek, Arzu Karabulut (ABB Fomget), Derya Arhan (Yüksekova SK), Halle Rose Pembe Şensizoğlu (West Ham United), Miray Cin (Borussia Mönchengladbach), Ece Türkoğlu, Busem Şeker (Fenerbahçe ArsaVev)

Forvet: Birgül Sadıkoğlu (Trabzonspor), Melike Öztürk, Melike Pekel (Galatasaray GAİN), Kader Hançar (Club Tijuana)

  • A Milli Kadın Futbol Takımı
  • UEFA Uluslar B Ligi
  • Kosova

