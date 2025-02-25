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Spor

A Milli Kadın Futbol Takımı, Yunanistan'ı tek golle geçti

A Milli Kadın Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'taki ikinci maçında konuk ettiği Yunanistan'ı 1-0 mağlup etti. Maçın tek golünü 33. dakikada Melike Pekel kaydetti.

AA25 Şubat 2025 Salı 23:40 - Güncelleme:
A Milli Kadın Futbol Takımı, Yunanistan'ı tek golle geçti
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A Milli Kadın Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'taki ikinci maçında konuk ettiği Yunanistan'ı 1-0 mağlup etti.

33. dakikada Türkiye 1-0 öne geçti. Ani gelişen atakta soldan topla hareketlenen Melike Pekel'in yerden uzak direğe sert ortasında, penaltı noktasının sağında meşin yuvarlağı kontrol eden Elif Keskin kaleciyle karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta topu filelerle buluşturdu: 1-0.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve ay-yıldızlılar sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Gruptaki ilk maçında İrlanda Cumhuriyeti'ne deplasmanda 1-0 mağlup olan milliler, bu sonuçla ilk galibiyetini elde etti.

Ay-yıldızlılar, grupta 3. maçını 4 Nisan'da deplasmanda Slovenya ile yapacak.

Stat: Pendik

Hakemler: Miriama Bockova, Miroslava Pastorekova, Martina Ukropova (Slovakya)

Türkiye: Selda Akgöz, Fatma Sakar, Gülbin Hız (Dk. 67 Kezban Tağ), Sejde Abrahamsson, İlayda Civelek, Ebru Topçu, Meryem Çal, Elif Keskin (Dk. 90 Miray Cin), Ece Türkoğlu (Dk. 81 Arzu Karabulut), Busem Şeker (Dk. 67 Kader Hançar), Melike Pekel

Yunanistan: Giannakouli, Paterna (Dk. 70 Gkatsou), Palama, Kakambouki (Dk. 86 Vardali), Mitkou, Markou, Saich, Moraitou (Dk. 70 Ntarzanou), Sarri, Papatheodorou (Dk. 86 Pouliou), Koggouli (Dk. 46 Spyridonidou)

Gol: Dk. 33 Elif Keskin (Türkiye)

  • A Milli Kadın Futbol Takımı
  • Melike Pekel
  • UEFA Uluslar B Ligi

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