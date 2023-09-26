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Spor

A Milli Kadın Futbol Takımı'ndan 2'de 2!

UEFA Kadınlar Uluslar C Ligi 2. Grup'taki ikinci maçında Türkiye, konuk ettiği Litvanya'yı 2-0 yendi.

26 Eylül 2023 Salı 20:16 - Güncelleme:
A Milli Kadın Futbol Takımı'ndan 2'de 2!
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A Milli Kadın Futbol Takımı, Uluslar Ligi'nde Litvanya'yı 2-0 mağlup etti.

İlk maçında Gürcistan'ı 3-0'la geçen ay-yıldızlı ekip, Litvanya karşısında 2'de 2 yaptı.

Stat: Elazığ Atatürk

Hakemler: Rita Vehapi, Lumturije Muhadri, Fitore Govori (Kosova)

Türkiye: Selda Akgöz, Ümran Özev, Eda Karataş, Meryem Cennet Çal (Dk. 46 Yağmur Uraz), Miray Cin (Dk. 82 Büşra Kuru), Ebru Topçu, Birgül Sadıkoğlu (Dk. 82 Arzu Karabulut), Ece Türkoğlu, İlayda Civelek, Elif Keskin (Dk. 72 Didem Karagenç), Gülbin Hız (Dk. 61 Dilara Soley Deli)

Litvanya: Seskute, Mikutaite, Sarkanaite (Dk. 77 Kazarina), Jonusaite (Dk. 90+2 Potapova), Petraviciene (Dk. 58 Lekaviciute), Galkina (Dk. 58 Supelyte), Neverdauskaite, Liuzinaite, Zizyte, Vaitukaityte, Rogaciova

Goller: Dk. 29 Birgül Sadıkoğlu, Dk. 85 İlayda Civelek (Türkiye)

Sarı kartlar: Dk. 27 Liuzinaite, Dk. 36 Jonusaite (Litvanya)

  • UEFA Kadınlar Ligi
  • Türkiye vs Litvanya

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