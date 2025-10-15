İSTANBUL 20°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Ekim 2025 Çarşamba / 23 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,8485
  • EURO
    48,729
  • ALTIN
    5631.96
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • A Milli Kadın Futbol Takımı'nın aday kadrosu belli oldu
Spor

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın aday kadrosu belli oldu

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi play-off turunda Kosova ile oynayacağı maçın aday kadrosu belli oldu.

AA15 Ekim 2025 Çarşamba 19:42 - Güncelleme:
A Milli Kadın Futbol Takımı'nın aday kadrosu belli oldu
ABONE OL

UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup müsabakalarını 3. sırada tamamlayan A Milli Kadın Futbol Takımı'nın play-off'ta Kosova ile karşılaşacağı maçların kadrosu açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonun açıklamasına göre 17 Ekim Cuma günü Riva'da toplanacak milliler, 22 Ekim'e kadar hazırlıklarını Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde sürdürecek. 22 Ekim Çarşamba günü Priştina'ya gidecek ay-yıldızlı takım, ertesi gün maçın oynanacağı Fadil Vokrri Stadı'nda resmi antrenmanını gerçekleştirecek. 24 Ekim Cuma günü saat 17.00'de ise Türkiye, UEFA Uluslar B Ligi Play-Out ilk maçında Kosova ile Fadil Vokrri Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

Milliler, ertesi sabah yurda dönecek ve Riva'da rövanş maçının hazırlıklarına başlayacak. 26 Ekim Pazar günü İzmir'e gidecek kafile, ertesi gün maçın oynanacağı İzmir Gürsel Aksel Stadı'nda resmi idmanını yapacak. 28 Ekim Salı günü saat 20.00'de Türkiye-Kosova rövanş mücadelesi oynanacak. İki maçın sonunda rakibini eleyen takım, yoluna UEFA Uluslar B Ligi'nde devam edecek.

A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası tarafından açıklanan kadroda şu isimler yer alıyor:

Kaleciler: Selda Akgöz (Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET), Ezgi Çağlar (Beşiktaş), Gamze Nur Yaman (Trabzonspor)

Defans: Didem Karagenç, İlayda Civelek (Beşiktaş), Gülbin Hız (Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET), Yaşam Göksu (Fenerbahçe Arsavev), Kezban Tağ, Eda Karataş (Galatasaray GAİN), Meryem Küçükbirinci (Hakkarigücüspor), Cansu Nur Kaya (Fatih Vatanspor)

Orta Saha: Elif Keskin, Ebru Topçu (Galatasaray GAİN), Meryem Cennet Çal (Beşiktaş), Başak İçinözbebek, Arzu Karabulut (Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET), Derya Arhan (Yüksekova SK), Halle Rose Pembe Şensizoğlu (West Ham United), Miray Cin (Borussia Mönchengladbach), Ece Türkoğlu, Busem Şeker (Fenerbahçe Arsavev)

Forvet: Birgül Sadıkoğlu (Trabzonspor), Melike Öztürk, Melike Pekel (Galatasaray GAİN), Kader Hançar (Club Tijuana)

  • UEFA Uluslar Ligi play-off
  • Kosova maçı
  • Milli Kadın Futbol Takımı

ÖNERİLEN VİDEO

Suriye'de iç savaşın yaraları sarılıyor

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.