A Milli Kadın Futbol Takımı'nın EURO 2025 Elemeleri'ndeki rakipleri belli oldu

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ndeki (EURO 2025) rakipleri belli oldu.

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekimine 3. torbadan giren milli takım, B1 Grubu'nda Azerbaycan, Macaristan ve İsviçre ile eşleşti.



Kura çekiminin ardından gruplar şu şekilde oluştu:

A Ligi grupları

A1: Hollanda, İtalya, Norveç, Finlandiya

A2: İspanya, Danimarka, Belçika, Çekya

A3: Fransa, İngiltere, İsveç, İrlanda Cumhuriyeti

A4: Almanya, Avusturya, İzlanda, Polonya

B Ligi grupları

B1: İsviçre, Macaristan, Türkiye, Azerbaycan

B2: İskoçya, Sırbistan, Slovakya, İsrail

B3: Portekiz, Bosna Hersek, Kuzey İrlanda, Malta

B4: Galler, Hırvatistan, Ukrayna, Kosova

C Ligi grupları

C1: Belarus, Litvanya, Güney Kıbrıs Rum Kesimi, Gürcistan

C2: Slovenya, Letonya, Kuzey Makedonya, Moldova

C3: Yunanistan, Karadağ, Andorra, Faroe Adaları

C4: Romanya, Bulgaristan, Kazakistan, Ermenistan

C5: Arnavutluk, Estonya, Lüksemburg

Nisan ve temmuz aylarında oynanacak maçlarla takımlar lig etabını tamamlayacak. Lig etabının sonunda elde edilen sıralama ise bir sonraki Uluslar Ligi'nde takımların pozisyonunu belirleyecek.

A Ligi'ndeki 16 takım, gruplarında ilk 2 sırayı almaya çalışacak. İlk 2 sırayı alan 8 ekip, ev sahibi İsviçre ile birlikte EURO 2025'te yer alacak.

Geriye kalan 7 şampiyona bileti, ekim-kasım-aralık aylarında yapılacak iki turlu play-off maçları sonucunda sahiplerini bulacak.

Play-off'ların ilk turunda A Ligi'ni 3. ve 4. sırada bitiren 8 takım ile C Ligi'ni ilk sırada bitiren 5 takım ve en iyi 3 ikinci takım birbirleriyle karşılaşacak. Play-off'ların ilk turunu kazanan 8 takım, ikinci tura kalacak.

A Milli Kadın Takımı'nın da yer aldığı B Ligi'ndeki 4 grup birincisi ve en iyi 2 ikinci, B Ligi'nde 2 ikinci ve 4 üçüncü takımlar play-off ilk turu oynayacak ve kazanan 6 takım 2. tura yükselecek.

İlk tur play-off maçları sonucu kazanan toplam 14 takım, ikinci turda ligdeki sıralamalarına göre 2. tur play-off maçları oynanacak. Kazanan 7 takım, İsviçre'de 2-27 Temmuz 2025 tarihlerinde düzenlenecek Kadınlar Avrupa Futbol Şampiyonası'nda oynama hakkı kazanacak.

Eleme maçları 3 Nisan'da başlayacak

Organizasyonda maç takvimi de şu şekilde:

Lig etabı 1. ve 2. eleme maçları: 3-9 Nisan

Lig etabı 3. ve 4. eleme maçları: 29 Mayıs-4 Haziran

Lig etabı 5. ve 6. eleme maçları: 10-16 Temmuz

Play-off turu kura çekimi: 19 Temmuz

Play-off 1. turu: 23–29 Ekim

Play-off 2. turu: 27 Kasım-3 Aralık

EURO 2025 finalleri kura çekimi: 16 Aralık

EURO 2025 Fiinalleri: 2–27 Temmuz 2025 (İsviçre)