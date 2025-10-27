İSTANBUL 27°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Ekim 2025 Pazartesi / 6 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,9774
  • EURO
    48,8865
  • ALTIN
    5492.97
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • A Milli Kadın Futbol Takımı'nın konuğu Kosova
Spor

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın konuğu Kosova

A Milli Kadın Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi play-out rövanş maçında yarın Kosova'yı konuk edecek.

AA27 Ekim 2025 Pazartesi 10:18 - Güncelleme:
A Milli Kadın Futbol Takımı'nın konuğu Kosova
ABONE OL

İzmir'deki Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi Polonya Futbol Federasyonundan Michalina Diakow yönetecek.

Eşleşmenin ilk maçında Kosova'yı 4-0 mağlup eden milli takım, bu karşılaşmada rakibine 3 veya daha az farklı skorla yenilmesi halinde UEFA Uluslar B Ligi'nde mücadele etmeye devam edecek. Kosova'nın 4 farkla kazanması durumunda müsabaka uzatmalara gidecek. Daha farklı Kosova galibiyetinde ise Türkiye, UEFA Uluslar C Ligi'nde yoluna devam edecek.

Teknik direktör Necla Güngör Kıragası yönetimindeki milli takımda şu oyuncular yer alıyor:

Kaleciler: Selda Akgöz (ABB Fomget), Ezgi Çağlar (Beşiktaş), Gamze Nur Yaman (Trabzonspor)

Defans: Didem Karagenç, İlayda Civelek (Beşiktaş), Gülbin Hız (ABB Fomget), Yaşam Göksu (Fenerbahçe ArsaVev), Kezban Tağ, Eda Karataş (Galatasaray GAİN), Meryem Küçükbirinci (Hakkarigücüspor)

Orta Saha: Elif Keskin, Ebru Topçu (Galatasaray GAİN), Meryem Cennet Çal (Beşiktaş), Başak İçinözbebek, Arzu Karabulut (ABB Fomget), Derya Arhan (Yüksekova SK), Halle Rose Pembe Şensizoğlu (West Ham United), Miray Cin (Borussia Mönchengladbach), Ece Türkoğlu, Busem Şeker (Fenerbahçe ArsaVev)

Forvet: Birgül Sadıkoğlu (Trabzonspor), Melike Öztürk, Melike Pekel (Galatasaray GAİN), Kader Hançar (Club Tijuana)

  • A Milli Kadın Futbol Takımı
  • UEFA Uluslar B Ligi
  • kosova

ÖNERİLEN VİDEO

Edremit canisinin uzman çavuşu şehit ettiği anlar ortaya çıktı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.