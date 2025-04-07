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Spor

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın konuğu Slovenya

UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup dördüncü maçında A Milli Kadın Futbol Takımı, YARIN Sivas 4 Eylül Stadı'nda Slovenya'yı konuk edecek.

AA7 Nisan 2025 Pazartesi 10:12 - Güncelleme:
A Milli Kadın Futbol Takımı'nın konuğu Slovenya
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A Milli Kadın Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'taki dördüncü maçında yarın Slovenya'yı Sivas'ta konuk edecek.

Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak.

Mücadeleyi Almanya Futbol Federasyonundan Fabienne Michel yönetecek.

Grup maçlarına 1-0'lık İrlanda Cumhuriyeti mağlubiyetiyle başlayan milli takım, daha sonra Pendik Stadı'nda Yunanistan'ı 1-0 yendi. Gruptaki üçüncü karşılaşmasında deplasmanda Slovenya'ya 3-0 kaybeden ay-yıldızlılar, rakibini sahasında yenerek puanını 6'ya çıkarmayı hedefliyor.

Milliler, grupta topladığı 3 puanla üçüncü sırada bulunuyor.

Slovenya ise grupta 3'te 3 yaparak 9 puanla liderlik koltuğunda yer alıyor.

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