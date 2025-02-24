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Spor

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın konuğu Yunanistan

UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'taki ikinci maçında A Milli Kadın Futbol Takımı yarın Yunanistan'ı Pendik Stadı'nda ağırlayacak.

AA24 Şubat 2025 Pazartesi 10:46 - Güncelleme:
A Milli Kadın Futbol Takımı'nın konuğu Yunanistan
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A Milli Kadın Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'taki ikinci maçında yarın Yunanistan'ı konuk edecek.

Pendik Stadı'ndaki müsabaka, saat 18.30'da başlayacak. Karşılaşmayı Slovakya Futbol Federasyonundan hakem Miriama Bockova yönetecek.

Milliler, grubunda oynadığı ilk karşılaşmada İrlanda Cumhuriyeti'ne deplasmanda 1-0 mağlup oldu.

Yunanistan ise gruptaki birinci maçında Slovenya'ya sahasında 2-1 yenildi.

MİLLİ TAKIM KADROSU

Teknik direktör Necla Güngör Kıragası yönetimindeki millilerin aday kadrosunda şu futbolcular yer alıyor:

Kaleci: Selda Akgöz (Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET), Ezgi Çağlar (Beşiktaş United Payment), Gamze Nur Yaman (Galatasaray Petrol Ofisi)

Defans: Sejde Aylin Abrahamsson (Club Brugge), Didem Karagenç, Kezban Tağ, İlayda Civelek, Ece Tekmen (Beşiktaş United Payment), Gülbin Hız (Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET), Yaşam Göksu (Fenerbahçe Petrol Ofisi), Fatma Şakar (Union Berlin Frauen), Eda Karataş (Galatasaray Petrol Ofisi), Meryem Küçükbirinci (Hakkarigücüspor)

Orta saha: Dilan Bora (Trabzonspor), Ebru Topçu, Arzu Karabulut (Galatasaray Petrol Ofisi), Derya Arhan, Ece Türkoğlu (Fenerbahçe Petrol Ofisi), Meryem Cennet Çal, Elif Keskin (Beşiktaş United Payment), Başak İçinözbebek (Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET), Miray Cin (Borussia Mönchengladbach)

Forvet: Busem Şeker (Fenerbahçe Petrol Ofisi), Melike Öztürk (Fatih Vatanspor), Kader Hançar (Beylerbeyi SK), Melike Pekel (St. Pölten)

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