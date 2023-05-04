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Spor

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın maç programı belli oldu

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın, UEFA Uluslar Ligi'nde oynayacağı maçların fikstürü belirlendi. A Milliler ilk maçına 22 Eylül'de Gürcistan'da çıkacak.

AA4 Mayıs 2023 Perşembe 23:38 - Güncelleme:
A Milli Kadın Futbol Takımı'nın maç programı belli oldu
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A Milli Kadın Futbol Takımı'nın, UEFA Uluslar Ligi'nde oynayacağı maçların fikstürü belirlendi.

C Ligi 2. Grup'ta mücadele edecek ay-yıldızlı ekip, ilk maçını 22 Eylül'de Gürcistan'la deplasmanda oynayacak.

Kırmızı-beyazlıların grup maçlarının fikstürü şöyle:

22 Eylül

Gürcistan-Türkiye

26 Eylül

Türkiye-Litvanya

27 Ekim

Lüksemburg-Türkiye

31 Ekim

Türkiye-Lüksemburg

1 Aralık

Litvanya-Türkiye

5 Aralık

Türkiye-Gürcistan

Çift maçlı lig usulüne göre yapılacak karşılaşmalar sonunda grubunu lider tamamlayan takım B Ligi'ne yükselecek. En iyi grup ikincileri klasmanında ilk 3 sırayı alacak ekipler, B Ligi'nin en iyi üç grup üçüncüsü ile play-off oynayacak. Bu etapta rakiplerine üstünlük sağlayan ülkeler B Ligi'nde Avrupa Şampiyonası elemeleri için mücadele verecek. Kaybedenler ise yollarına C Ligi'nde devam edecek.

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