6 Kasım 2025 Perşembe
  • A Milli Kadın Futbol Takımı'nın maç takvimi açıklandı
Spor

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın maç takvimi açıklandı

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Ligi 2. Grup'ta İsviçre, Kuzey İrlanda ve Malta ile oynayacağı maçların tarihleri açıklandı.

6 Kasım 2025 Perşembe 17:10
A Milli Kadın Futbol Takımı'nın maç takvimi açıklandı
2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Ligi 2. Grup'ta İsviçre, Kuzey İrlanda ve Malta ile eşleşen A Milli Kadın Futbol Takımı'nın maç programı açıklandı.

UEFA'nın bugün yaptığı organizasyon toplantısında açıklanan programa göre; Türkiye, 3 Mart 2026'da daha sonra açıklanacak şehir ve statta Malta'yı ağırlayacak. Ay-yıldızlılar, 7 Mart 2026'da Kuzey İrlanda, 14 Nisan 2026'da ise İsviçre deplasmanına gidecek.

Milliler, 18 Nisan 2026'da İsviçre'yi, 5 Haziran 2026'da Kuzey İrlanda'yı Türkiye'de konuk edecek.

A Milli Takım, gruptaki son maçını 9 Haziran 2026'da Malta deplasmanında oynayacak.

  • KadınFutbol
  • 2027DünyaKupası
  • AvrupaElemeleri

