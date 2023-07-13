İSTANBUL 36°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Temmuz 2023 Perşembe / 25 ZilHicce 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,1734
  • EURO
    29,1893
  • ALTIN
    1649.76
  • BIST100
    6422.58
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • A Milli Kadın Futbol Takımı'nın rakibi Estonya
Spor

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın rakibi Estonya

A Milli Kadın Futbol Takımı, hazırlık maçında yarın Estonya ile karşı karşıya gelecek. A Milli Takım, rakibiyle Kadriorg Stadı'nda karşılaşacak. Müsabaka saat 19.00'da başlayacak.

AA13 Temmuz 2023 Perşembe 09:32 - Güncelleme:
A Milli Kadın Futbol Takımı'nın rakibi Estonya
ABONE OL

A Milli Kadın Futbol Takımı, hazırlık maçında yarın Estonya ile karşı karşıya gelecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, hazırlık karşılaşmaları için Estonya'nın başkenti Tallinn'e giden A Milli Takım, rakibiyle Kadriorg Stadı'nda karşılaşacak. Müsabaka saat 19.00'da başlayacak.

Teknik direktörlüğünü Necla Güngör Kıragası'nın yaptığı A Milli Kadın Futbol Takımı'nın kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleciler: Selda Akgöz (Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET), Gamzenur Yaman (Galatasaray Petrol Ofisi), Kevser Gündoğdu (Eastern Michigan University)

Defans: Didem Karagenç (Beşiktaş Vodafone), İlayda Civelek (Galatasaray Petrol Ofisi), Dilara Deli (Charleroi), Gülbin Hız (ALG Spor), Cansu Nur Kaya (Fatih Vatan Spor), Eda Karataş (ALG Spor), Berna Yeniçeri (Galatasaray Petrol Ofisi), Ece Tekmen (ALG Spor), Ümran Özev (Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET)

Orta saha-Forvet: Ebru Topçu (Galatasaray Petrol Ofisi), Busem Şeker (Fenerbahçe Petrol Ofisi), Meryem Cennet Çal (Fenerbahçe Petrol Ofisi), Emine Ecem Esen (Galatasaray Petrol Ofisi), Arzu Karabulut (ALG Spor), Miray Cin (Duisburg), Elif Keskin (Wulfz Fatih Karagümrük), Birgül Sadıkoğlu (Galatasaray Petrol Ofisi), Yağmur Uraz (Galatasaray Petrol Ofisi), Neslihan Demirdögen (Fatih Vatan Spor), Ece Türkoğlu (Old Dominion University)

Estonya ile 17 Temmuz Pazartesi günü bir hazırlık maçı daha yapacak milli takım, 18 Temmuz Salı günü Türkiye'ye dönecek.

  • a milli kadın futbol takımı
  • estonya
  • hazırlık maçı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.