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Spor

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın rakibi Macaristan

A Milli Kadın Futbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 1. Grup'taki ikinci maçında yarın Macaristan'ı konuk edecek.

IHA8 Nisan 2024 Pazartesi 15:57 - Güncelleme:
A Milli Kadın Futbol Takımı'nın rakibi Macaristan
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A Milli Kadın Futbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 1. Grup'ta oynayacağı ikinci maçında yarın Macaristan'ı konuk edecek. Saat 20.00'de başlayacak mücadele Pendik Stadı'nda oynanacak.

Milliler, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 1. Grup ilk maçında İsviçre'ye deplasmanda 3-1 mağlup oldu.

Macaristan da evinde Azerbaycan ile 1-1 berabere kaldı.

Türkiye ile Macaristan son olarak 2016 Avrupa Şampiyonası elemelerinde karşı karşıya gelmiş ve mücadeleyi kırmızı-beyazlılar 2-1 kazanmıştı.

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