A Milli Kadın Futbol Takımı'nın rakibi Macaristan

A Milli Kadın Futbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 1. Grup'ta oynayacağı ikinci maçında yarın Macaristan'ı konuk edecek. Saat 20.00'de başlayacak mücadele Pendik Stadı'nda oynanacak.

Milliler, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 1. Grup ilk maçında İsviçre'ye deplasmanda 3-1 mağlup oldu.

Macaristan da evinde Azerbaycan ile 1-1 berabere kaldı.

Türkiye ile Macaristan son olarak 2016 Avrupa Şampiyonası elemelerinde karşı karşıya gelmiş ve mücadeleyi kırmızı-beyazlılar 2-1 kazanmıştı.