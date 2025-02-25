İSTANBUL 8°C / 0°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Şubat 2025 Salı / 27 Saban 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,4651
  • EURO
    38,2375
  • ALTIN
    3444.86
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • A Milli Kadın Futbol Takımı'nın Yunanistan ile oynayacağı maç ücretsiz
Spor

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın Yunanistan ile oynayacağı maç ücretsiz

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'taki ikinci maçında bugün Yunanistan ile oynayacağı müsabakanın biletleri ücretsiz olacak.

AA25 Şubat 2025 Salı 09:57 - Güncelleme:
A Milli Kadın Futbol Takımı'nın Yunanistan ile oynayacağı maç ücretsiz
ABONE OL

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'taki ikinci maçında bugün Yunanistan ile Pendik Stadı'nda yapacağı müsabakanın biletlerinin, taraftarlara ücretsiz olacağı duyuruldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "Kadın A Milli Takımı'mızın UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'taki ikinci maçında 25 Şubat Salı günü İstanbul'da Yunanistan ile oynayacağı müsabakayı futbolseverler ücretsiz olarak izleyebilecek. Pendik Stadyumu'nda saat 18.30'da başlayacak maçı izlemek isteyen taraftarlar, internet üzerinden http://passo.com.tr ile Passo Mobil Uygulama'dan biletlerini alabilecek." denildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.