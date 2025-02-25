A Milli Kadın Futbol Takımı'nın Yunanistan ile oynayacağı maç ücretsiz

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'taki ikinci maçında bugün Yunanistan ile Pendik Stadı'nda yapacağı müsabakanın biletlerinin, taraftarlara ücretsiz olacağı duyuruldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "Kadın A Milli Takımı'mızın UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'taki ikinci maçında 25 Şubat Salı günü İstanbul'da Yunanistan ile oynayacağı müsabakayı futbolseverler ücretsiz olarak izleyebilecek. Pendik Stadyumu'nda saat 18.30'da başlayacak maçı izlemek isteyen taraftarlar, internet üzerinden http://passo.com.tr ile Passo Mobil Uygulama'dan biletlerini alabilecek." denildi.