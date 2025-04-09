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Spor

A Milli Kadın Hentbol Takımı, Avusturya deplasmanında

A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2025 Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri play-off turu ilk maçında yarın deplasmanda Avusturya ile karşılaşacak.

AA9 Nisan 2025 Çarşamba 09:30 - Güncelleme:
A Milli Kadın Hentbol Takımı, Avusturya deplasmanında
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Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre milli takım, tarihinde ilk kez Dünya Şampiyonası'na katılmak için Avusturya ile play-off maçlarında karşı karşıya gelecek.

Schwechat kentinde oynanacak ilk karşılaşma, TSİ 19.00'da başlayacak. TRT Spor Yıldız'dan canlı yayımlanacak mücadeleyi, Sloven hakem çifti Ozren Backovic ile Mirko Palackovic yönetecek.

Milliler, yeni başantrenörü İspanyol David Ginesta Montes ile ilk resmi maçına çıkacak.

RÖVANŞ KARŞILAŞMASI AMASYA'DA

Bu maçın rövanşı ise 13 Nisan Pazar günü Amasya Spor Salonu'nda oynanacak. Milliler, rakibini elemesi durumunda tarihinde ilk kez Kadınlar Dünya Hentbol Şampiyonası'nda mücadele etme hakkı elde edecek.

Resmi maçlarda Avusturya ile daha önce 3 kez karşılaşan A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın, rakibine karşı galibiyeti bulunmuyor.

Tarihinde ilk kez geçen yıl Kadınlar Avrupa Hentbol Şampiyonası'na katılma başarısı gösteren mili takım, Dünya Şampiyonası'nın elemelerine play-off 2. tur aşamasından dahil oldu.

Toplam 32 ülkenin katılacağı Kadınlar Dünya Hentbol Şampiyonası, 26 Kasım-14 Aralık 2025 tarihlerinde Almanya ve Hollanda'nın ortaklaşa ev sahipliğinde düzenlenecek.

Almanya ve Hollanda'nın yanı sıra son şampiyon Fransa, 2024 Avrupa Hentbol Şampiyonası'nda ilk 3 sırayı alan Norveç, Danimarka ve Macaristan, Dünya Şampiyonası'na doğrudan katılacak. Play-off maçları sonucunda 11 ülke daha Avrupa kıtasından adını Dünya Şampiyonası'na yazdıracak.

  • A Milli Kadın Hentbol Takımı
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  • 2025 Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri

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