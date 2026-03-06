A Milli Kadın Hentbol Takımı, Çekya deplasmanında

İSTANBUL 14°C / 4°C
2026 EHF Avrupa Kupası 2. Grup'taki 4. maçında A Milli Kadın Hentbol Takımı, yarın Çekya'ya konuk olacak.

A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2026 EHF Avrupa Kupası 2. Grup'taki 4. maçında yarın deplasmanda Çekya ile karşılaşacak.

Zlin kentindeki Datart Spor Salonu'nda oynanacak maç, TSİ 19.30'da başlayacak. Müsabakayı, Rumen Simona Raluca Stancu ile İtalyan Andrea Alejandra Pepe hakem ikilisi yönetecek.

Kupada ilk 3 maçını kaybeden milli takım, grupta son sırada yer alıyor. Ay-yıldızlılar, Kastamonu'daki maçta Çekya'ya 34-26 yenilmişti.

Turnuvada gruplarını ilk 2 sırada tamamlayan takımlar, Avrupa Kupası Finalleri'ne yükselecek.

