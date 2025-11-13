İSTANBUL 17°C / 8°C
  A Milli Kadın Hentbol Takımı, İran'ı mağlup etti
Spor

A Milli Kadın Hentbol Takımı, İran'ı mağlup etti

6. İslami Dayanışma Oyunları'nda A Milli Kadın Hentbol Takımı, ilk maçında İran'ı 36-28 mağlup etti.

13 Kasım 2025 Perşembe 13:23
A Milli Kadın Hentbol Takımı, İran'ı mağlup etti
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda A Milli Kadın Hentbol Takımı, ilk maçında İran'ı 36-28 mağlup etti.

Prince Faisal bin Fahad Olimpik Kompleksi'nde oynanan maçta ilk yarıyı 15-12 üstün geçen Türkiye, karşılaşmayı da 36-28 kazandı.

Oyunların son şampiyonu ünvanıyla organizasyona katılan milli takım, A Grubu'nda İran'ın yanı sıra Maldivler ve Gine ile birlikte yer alıyor. Grup maçlarını ilk iki sırada tamamlayan takımlar, yarı finale yükselecek.

Milli takım, grupta ikinci maçını Maldivler ile 15 Kasım Cumartesi günü saat 12.00'de oynayacak.

