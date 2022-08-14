A Milli Kadın Hentbol Takımı, İslami Dayanışma Oyunlarında şampiyon oldu

Konya Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya milli takım büyük bir seyirci desteğini arkasına alarak başladı ve ilk yarıyı 14-10 önde tamamladı.

İkinci yarıda rakibinin maça ortak olmasına izin vermeyen Türkiye, maçı 30-24 kazanarak altın madalyanın sahibi oldu. Azerbaycan ise gümüş madalyada kaldı.

Bu başarı A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın uluslararası arenadaki ilk şampiyonluğu olarak da tarihe geçti.

Karşılaşmanın son düdüğüyle birlikte milli sporcular büyük bir sevinç yaşayarak şampiyonluğu taraftarlarla kutladı.