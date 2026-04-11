A Milli Kadın Hentbol Takımı, lider Danimarka karşısında

2026 EHF Avrupa Kupası 2. Grup'taki 6. ve son maçında A Milli Kadın Hentbol Takımı, yarın Danimarka'ya konuk olacak.

AA11 Nisan 2026 Cumartesi 09:52
A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2026 EHF Avrupa Kupası 2. Grup'taki 6. ve son maçında deplasmanda Danimarka ile karşılaşacak.

Kolding kentinde Sydbank Arena'da oynanacak maç TSİ 17.00'de başlayacak. Müsabakayı İsveç'ten Alice Watson ile Line Welin hakem ikilisi yönetecek.

Milli takım, EHF Avrupa Kupası'ndaki ikinci maçında Ankara'da konuk ettiği Danimarka'ya 41-24 yenilmişti.

İki grupta toplam 8 takımın mücadele ettiği organizasyonda A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2. Grup'ta oynadığı ilk beş karşılaşmayı da kaybederken, Danimarka ise 5'te 5 yaparak 10 puanla grupta birinci sırada yer alıyor.

