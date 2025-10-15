İSTANBUL 20°C / 13°C
Spor

A Milli Kadın Hentbol Takımı, Macaristan deplasmanında

EHF Avrupa Kupası 2026 ilk hafta maçında A Milli Kadın Hentbol Takımı yarın Macaristan ile karşılaşacak.

15 Ekim 2025 Çarşamba
A Milli Kadın Hentbol Takımı, Macaristan deplasmanında
A Milli Kadın Hentbol Takımı, EHF Avrupa Kupası 2026'daki ilk maçında yarın deplasmanda Macaristan ile karşılaşacak.

Nagykanizsa kentindeki Kanizsa Arena'da oynanacak karşılaşma TSİ 20.00'de başlayacak.

Sırbistan'dan Marko Sekulic ile Vladimir Jovandic hakem ikilisinin görev yapacağı müsabaka, TRT Spor Yıldız kanalından canlı yayımlanacak.

A Milli Kadın Hentbol Takımı, Avrupa Kupası 2026'da ikinci maçını 19 Ekim Pazar günü saat 18.00'de Ankara'da Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda Danimarka ile oynayacak ve bu karşılaşma da TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı izlenebilecek.

