A Milli Kadın Hentbol Takımı Macaristan'a mağlup

A Milli Kadın Hentbol Takımı, EHF Avrupa Kupası'nda konuk ettiği Macaristan'a 42-23 mağlup oldu. Milliler, turnuvada grup aşamasındaki son maçını 12 Nisan'da oynayacak.

AA8 Nisan 2026 Çarşamba 20:51 - Güncelleme:
A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2026 EHF Avrupa Kupası 2. Grup'taki beşinci maçında konuk ettiği Macaristan'a 42-23 yenildi.

2026 Avrupa Avrupa Şampiyonası'na ev sahibi olarak doğrudan katılacak A Milli Kadın Hentbol Takımı, şampiyona öncesinde hazırlık amaçlı düzenlenen EHF Avrupa Kupası'nda mücadele ediyor.

Milli takım, EHF Avrupa Kupası Grup G2'de Danimarka, Macaristan ve Çekya ile yer alıyor. Kupada grup aşaması, 12 Nisan 2026'da oynanacak maçlarla sona erecek. Gruplarında ilk 2 sırayı alan takımlar EHF Avrupa Kupası Dörtlü Final'e yükselecek.

Salon: Aksaray

Hakemler: Genc Bujupi (Kosava), Getoar Bujupi (Kosava)

Türkiye: Beyzanur Türkyılmaz 2, Ceylan Aydemir 1, Seval Bozova 2, Reyhan Kaya, Yağmur Özler, Döne Gül Bozdoğan, Gülcan Tügel 3, Edanur Burhan 1, Zeynepnur Kendirci, Büşra Işıkhan, Nil Şengöçen 2, Nurceren Akgün Göktepe 2, Aslı İskit Çalışkan 2, Sude Karedemir, Bilgenur Öztürk Yıldırım 8, Yağmur Bembeyaz

Macaristan: Tovizi 4, Csikos 1, Kukely, Juhasz 2, Falusi 5, Marton 7, Szmolek, Papp, Szemerey, Vamos 5, Klujber 7, Kuczora 3, Janurik, Petrus 5, Bukovszky, Simon 3

Devre: 14-22

İki dakika cezası alanlar: Papp, Juhasz (Macaristan), Gülcan Tügel, Döne Gül Bozdoğan (Türkiye)

ÖNERİLEN VİDEO

''Bakar mısın'' dedi, koparıp kaçtı! Hırsızlığı kadar çabuk enselendi

Kapat
Video yükleniyor...

