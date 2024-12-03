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Spor

A Milli Kadın Hentbol Takımı, şampiyonaya veda etti

A Milli Hentbol Takımı, EHF Kadınlar 2024 Avrupa Hentbol Şampiyonası A grubu üçüncü ve son maçında İsveç'e 47-19 mağlup olarak, tarihinde ilk kez katıldığı organizasyona veda etti.

DHA3 Aralık 2024 Salı 10:06 - Güncelleme:
A Milli Kadın Hentbol Takımı, şampiyonaya veda etti
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Macaristan'ın Debrecen kentindeki Fonix Arena'da oynanan karşılaşmaya Milliler; Merve, Yasemin, Aslı, Elif Sıla, Nur Ceren ve Emine, Döne Gül ilk 7'si ile başladı.

Maça etkili başlayamayan Ay-yıldızlılar, 10. dakikayı 8-3 geride geçti. İsveç kalan bölümlerde farkı açınca devre 25-12 İsveç üstünlüğüyle tamamlandı. İlk yarıda kaleci Yağmur Bembeyaz, rakibine kale alanı dışında yaptığı müdahale sonrasında kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

İkinci yarıda da farkı kapatamayan Milliler, karşılaşmayı 47-19'luk skorla kaybetti.

Bu sonuçla Ay-Yıldızlılar, ilk kez katıldığı Avrupa Hentbol Şampiyonası'na ön turdan veda etti.

A Grubu'nda Macaristan 6 puanla grubu lider, İsveç de 4 puanla 2. sırada tamamlayarak Ana Tur maçlarında mücadele etme hakkı elde etti.

  • A Milli Kadın Hentbol Takımı
  • EHF Kadınlar 2024 Avrupa Hentbol Şampiyonası
  • İsveç

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