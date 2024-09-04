A Milli Kadın Hentbol Takımı tarama testinden geçecek

Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre, 18-22 Eylül tarihlerinde THF Ankara Camal Kütahya Kamp Eğitim Merkezi'nde toplanacak oyuncular, Eryaman Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde yapılacak testlere iki grup halinde katılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen A Milli Kadın Hentbol Takımı Başantrenörü Costica Buceschi, "Geniş oyuncu havuzumuzda bulunan sporcularımızın fiziksel kapasitesini belirleyip milli takımıza katkı saylayacak oyuncularımızı tespit ederek kadromuzu güçlendireceğiz. Bu kamp sonrası güncellenen milli takım kadrosuyla 23 Eylül'de Portekiz'e gideceğiz ve hazırlık turnuvasında Avrupa şampiyonası çalışmalarımızı tüm hızıyla sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin tarihinde ilk kez katılacağı 2024 Avrupa Kadınlar Hentbol Şampiyonası, 28 Kasım-15 Aralık tarihlerinde Avusturya, Macaristan ve İsviçre'nin ev sahipliğinde düzenlenecek.