A Milli Kadın Hentbol Takımı tur atlama umudunu son maça taşıdı

A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası'nda A Grubu'nda Macaristan'ın Debrecen kentindeki Fönix Arena'da oynadığı ikinci maçında Kuzey Makedonya ile 25-25 berabere kalmasının ardından Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Başkanı Mesut Çebi ile Başantrenör Costica Buceschi ve oyunculardan Emine Gökdemir, Elif Sıla Aydın ve Buğu Sönmez basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

THF Başkanı Çebi, Türk hentbolunun tarihinde ilk kez katıldığı çok heyecan verici bir şampiyona olduğunu belirterek, "Bütün takımın çok istekli, arzulu olduğu, Türk hentbol severlerin, Türk spor severlerin bizden beklentisinin çok yüksek olduğu fakat bir o kadar da bize anlayış gösterecekleri bir organizasyon oldu. Mutluyuz, burada bayrağımızı en iyi şekilde dalgalandırmaya çalışıyoruz. Sonuçlar çok pozitif olmasa da en azından milli takımın göstermiş olduğu mücadeleyle bu ülkenin gelecekteki hentbol kalitesinin ne kadar artacağını herkese gösterdiğimizi düşünüyorum." dedi.

Şampiyonada 2 Aralık Pazartesi günü İsveç ile karşılaşacaklarını hatırlatan Çebi, "Güçlü bir ekip, galip gelmemiz durumunda gruplardan çıkacağız inşallah. Sporcularımıza, teknik heyetimize ve ekibimize gösterdikleri özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Camiamıza, halkımıza bu organizasyon nezdinde gösterdikleri destek için teşekkür ediyorum. İnşallah daha da güzel günleri hep beraber göreceğiz." diye konuştu.

Macaristan maçının ilk yarısında sergilenen güzel oyuna, Kuzey Makedonya maçında ise son dakikalarda kaçan galibiyete yönelik soru üzerine de Çebi, şöyle konuştu:

"Macaristan maçına güzel başladık, onlar da ev sahibi ülke oldukları için biraz heyecanlandılar. Macaristan genç ve dinamik bir ekip bu tarz organizasyonlara da çok alışıklar, sonucunu iyi getiremedik ama en azından halkımıza iyi bir hentbol seyrettirdiğimizi gerçekten Avrupa'da hentbolun nasıl olduğunu gösterdik. Hentbol, Avrupa'da büyük bir camiaya sahip biz de bu camianın bir parçası olmak istiyoruz. Artık hak ettiğimiz yeri, Türk hentbolunu spor sahnesinin önüne almak istiyoruz. Kuzey Makedonya maçında öndeydik, arkadaşlarımız kazanmayı çok istedi, fakat top bu belli olmuyor. Maçtan sonra Makedon ekibi bir puan aldığı için sevinirken, bizim sporcularımız üzüldü, bu gözlem önemli iyi yoldayız fakat yeterli değil atacak daha çok adımımız var."

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Safa Koçoğlu ile Spor Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Rüveyda Çiftçi'nin ilk maçı izleyerek milli takımı desteklemelerinden büyük memnuniyet duyduklarını, kendilerine çok teşekkür ettiklerini de ifade eden Çebi, İsveç maçına yönelik de "Benim için kazanılamayacak hiçbir maç yoktur, tabii ki zor bir maç olacak, elimizden geleni yapacağız." dedi.



BUCESCHİ: "BUGÜNKÜ BERABERLİKTEN KİMSE MUTLU DEĞİL"

A Milli Kadın Hentbol Takımı Başantrenörü Costica Buceschi de Türkiye olarak ilk defa bu seviyede bir şampiyonada oynamanın kolay olmadığına işaret ederek, "Macaristan maçına iyi başladık ama Macar ekibi daha hızlı ve güçlü olarak devam etti. Kuzey Makedonya maçına da çok iyi başladık, ilk yarı çok iyi top oynadık, ikinci yarının ilk dakikalarında 20-15 sayıyı bulduk 5 sayı farkımız vardı. Ama bu spor, bazen hatalar olabiliyor, Kuzey Makedonya geri geldi maçın sonunda berabere kaldık. Takımımdan memnunum, elimizden gelenin maksimumunu verdik." diye konuştu.

Şampiyonada üst tur için de Buceschi, "Grubumuzdaki takımlara iyi bakmalı İsveç olimpiyat şampiyonu bir takım, Macaristan keza olimpiyat takımı, biz takım olarak herkesle savaşıyoruz, ilk defa buradayız. Her takımla mücadelemizi sonuna kadar yapıyoruz. Bugünkü beraberlikten kimse mutlu değil, hedeflerimizde gerçekçi olmamız lazım." diye konuştu.

Buğu Sönmez ile Emine Gökdemir'in performanslarından memnun kaldıklarını da belirten Buceschi, "Bu oyuncular 10 ay kulüplerinde oynuyor, aşağı yukarı 2 ay bizimle beraber oynuyorlar. Bu açıdan ikisi de çok iyiydi, ikisinin de çok büyük potansiyeli var. Oyuncuların tecrübeye ihtiyacı var bunun için Türk kulüplerinin de daha fazla Avrupa'da oynaması lazım. Dünya Kupası elemeleri için de daha iyi hazırlanacağız." dedi.



EMİNE GÖKDEMİR, ELİF SILA AYDIN VE BUĞU SÖNMEZ

Milli hentbolcu Elif Sıla Aydın, Macaristan maçında oyuncuların güzel yaptığı işlerin olduğunu belirterek, "Macaristan güçlü bir rakipti. Bugünkü maçı kazanmamız gerekiyordu elimizden kaçırdık, ilk yarıdaki farkı koruyamadık. Bunun için üzgünüm bir puan aldık, hiç puan alamamaktan daha iyi. Avrupa Şampiyonası'nda ilk puanımızı da almış olduk. Biraz buruk bir mutluluk var, şimdi İsveç maçına odaklanacağız." diye konuştu.



İsveç'in beklenmedik bir şekilde Macaristan'a yenilmesinin umutlarını artırdığını vurgulayan Aydın, "İsveç maçını kazandığımız takdirde biz avantajlı oluyoruz, onun için her maça kazanmak için çıkıyoruz." dedi.

Ay-yıldızlı hentbolculardan Emine Gökdemir, ilk maçın olimpiyatlarda madalya kazanmış Macaristan ile oynanmasının zorluğuna işaret ederek, "Onların evinde onların tribünlerine karşı oynadık. Elimizden geleni yaptık ama maalesef ilk maç yenilgiyle sonuçlandı. Bugün de kazanmamız gereken bir maçtı 'kıl payı' elimizden kaçtı ama mücadelemiz gerçekten çok iyiydi." ifadelerini kullandı.

Milli sporcu Buğu Sönmez de bazen tecrübenin çok önemli olduğunu kaydederek, "Macaristan güçlü bir ekipti. Kuzey Makedonya maçını ise almamız gerekiyordu, son anda kaçırdık ama bir puan almak bile çok büyük tecrübe, gelecek için büyük yatırım olduğunu düşünüyorum. Hatalarımız inceleyip İsveç maçına daha iyi hazırlanacağız." diye konuştu.