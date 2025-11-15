İSTANBUL 17°C / 9°C
  A Milli Kadın Hentbol Takımı'ndan farklı galibiyet: 63-13
Spor

A Milli Kadın Hentbol Takımı'ndan farklı galibiyet: 63-13

Suudi Arabistan'da düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda A Milli Kadın Hentbol Takımı, Maldivler'i 63-13 mağlup ederek grup maçlarında 2'nci galibiyetini aldı.

15 Kasım 2025 Cumartesi 15:21
A Milli Kadın Hentbol Takımı'ndan farklı galibiyet: 63-13
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda A Milli Kadın Hentbol Takımı, ikinci maçında Maldivler'i 63-13 mağlup etti.

Prince Faisal bin Fahad Olimpik Kompleksi'nde oynanan maçta ilk yarıyı da 29-6'lık skorla açık ara üstün geçen milli takım, karşılaşmayı da 63-13 kazandı.

Oyunların son şampiyonu ünvanıyla organizasyona katılan ve Riyad'da grup maçlarında 2'de 2 yapan A Milli Kadın Hentbol Takımı, A Grubu'nda Maldivler'in yanı sıra İran ve Gine ile birlikte yer alıyor.

Grup maçlarını ilk iki sırada tamamlayan takımların yarı finale yükseleceği organizasyonda ay-yıldızlı takım, yarı finale yükselmeyi garantiledi.

Milli takım, grupta son ve üçüncü maçını Gine ile 17 Kasım Pazartesi günü saat 12.00'de oynayacak.

