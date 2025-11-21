İSTANBUL 24°C / 14°C
Spor

A Milli Kadın Hentbol Takımı'ndan Riyad'da altın madalya

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ın ev sahipliği yaptığı 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda A Milli Kadın Hentbol Takımı, finalde Kazakistan'ı 34-31 yenerek üst üste ikinci şampiyonluğunu kazandı.

21 Kasım 2025 Cuma 15:29
A Milli Kadın Hentbol Takımı'ndan Riyad'da altın madalya
A Milli Kadın Hentbol Takımı, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ın ev sahipliği yaptığı 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda Kazakistan'ı 34-31 yenerek üst üste ikinci şampiyonluğunu elde etti.

Prince Faisal bin Fahad Olimpik Kompleksi'ndeki final maçında Kazakistan ile karşı karşıya gelen A Milli Kadın Hentbol Takımı, müsabakasının ilk yarısını 14-12 önde tamamladı. Oldukça çekişmeli geçen mücadeleyi de 34-31 kazanan ay-yıldızlılar, Riyad 2025'i altın madalya ile tamamladı.

A Milli Kadın Hentbol Takımı, Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'ndan sonra Riyad'da da birinci olarak üst üste ikinci şampiyonluğuna ulaştı.

  • 6. İslami Dayanışma Oyunları
  • Hentbol
  • Şampiyonluk

