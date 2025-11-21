A Milli Kadın Hentbol Takımı'ndan Riyad'da altın madalya

A Milli Kadın Hentbol Takımı, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ın ev sahipliği yaptığı 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda Kazakistan'ı 34-31 yenerek üst üste ikinci şampiyonluğunu elde etti.



Prince Faisal bin Fahad Olimpik Kompleksi'ndeki final maçında Kazakistan ile karşı karşıya gelen A Milli Kadın Hentbol Takımı, müsabakasının ilk yarısını 14-12 önde tamamladı. Oldukça çekişmeli geçen mücadeleyi de 34-31 kazanan ay-yıldızlılar, Riyad 2025'i altın madalya ile tamamladı.

A Milli Kadın Hentbol Takımı, Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'ndan sonra Riyad'da da birinci olarak üst üste ikinci şampiyonluğuna ulaştı.