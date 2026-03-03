İSTANBUL 11°C / 4°C
Spor

A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın konuğu Çekya

2026 Kadınlar EHF Avrupa Kupası'nda 3. maçında A Milli Kadın Hentbol Takımı, yarın Çekya'yı Kastamonu Merkez Spor Salonu'nda konuk edecek.

AA3 Mart 2026 Salı 10:49 - Güncelleme:
A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2026 Kadınlar EHF Avrupa Kupası'nda üçüncü maçında Çekya'yı ağırlayacak.

Kastamonu Merkez Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakada Hırvatintan'dan Matija Brodic ve Matija Hodzic hakem ikilisi düdük çalacak.

Kupada 1. Grup'ta Norveç, Romanya, Polonya ve Slovakya, 2. Grup'ta ise Türkiye, Danimarka, Macaristan ve Çekya mücadele ediyor.

Maçlar, çift devreli lig usulüne göre oynanırken, gruplarını ilk 2 sırada tamamlayan takımlar Avrupa Kupası Finalleri'ne yükselecek.

  • A Milli Kadın Hentbol Takımı
  • Çekya
  • 2026 Kadınlar EHF Avrupa Kupası

