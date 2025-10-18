A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın konuğu Danimarka

A Milli Kadın Hentbol Takımı, EHF Avrupa Kupası 2026 Grup G2'nin ikinci maçında yarın Danimarka'yı konuk edecek.

Ankara'da Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda saat 18.00'de başlayacak karşılaşmada Romanya'dan Mihai Marian Pirvu ile Radu Mihai Potirniche hakem ikilisi düdük çalacak. Karşılaşma TRT Spor Yıldız'dan canlı yayımlanacak.

A Milli Kadın Hentbol Takımı, grubundaki ilk maçında Macaristan'a 43-30 yenildi.

2026 Avrupa Kadınlar Avrupa Şampiyonası'na ev sahibi olarak doğrudan katılacak Türkiye A Milli Kadın Hentbol Takımı, bu şampiyona öncesinde hazırlık amaçlı düzenlenen EHF Avrupa Kupası'nda mücadele ediyor.

Milli takım, EHF Avrupa Kupası'nda Grup G2'de Danimarka, Macaristan ve Çekya ile yer alıyor. Kupada grup heyecanı, 12 Nisan 2026'da oynanacak maçlarla sona erecek. Gruplarında ilk 2 sırayı alan takımlar EHF Avrupa Kupası Dörtlü Final'e yükselecek.