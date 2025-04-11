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Spor

A Milli Kadın Tenis Takımı'ndan büyük başarı! Play-off biletini aldılar

Billie Jean King Kupası'nda Macaristan'ı 2-0 yenen A Milli Kadın Tenis Takımı, tarihinde ilk kez dünya grubu play-off'larında mücadele etmeye hak kazandı.

AA11 Nisan 2025 Cuma 19:32 - Güncelleme:
A Milli Kadın Tenis Takımı'ndan büyük başarı! Play-off biletini aldılar
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Billie Jean King Kupası'nda Macaristan'ı 2-0 yenen A Milli Kadın Tenis Takımı, tarihinde ilk kez dünya grubu play-off'larında mücadele etmeye hak kazandı.

Türkiye Tenis Federasyonunun açıklamasına göre, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen Billie Jean King Kupası Avrupa/Afrika Bölgesi Grup 1'de Fransa ve İsveç'i yenerek grubunu lider tamamlayan milli takım, C Grubu ikincisi Macaristan'la karşılaştı.

Milli takım, Macaristan'ı 2-0 mağlup ederek ilk kez dünya grubu play off'larında oynama hakkı elde etti.

Serinin ilk karşılaşmasında korta çıkan Ayla Aksu, Amarissa Kiara Toth'u 2-6, 6-4 ve 6-0'lık setlerle yenerek Türkiye'yi 1-0 öne geçirdi.

Serinin ikinci maçında Zeynep Sönmez, Anna Bondar'ı 6-2 ve 6-2'lik setlerle mağlup ederek skoru 2-0 yaptı.

Tarihi bir başarıya imza atan A Milli Takım, kasım ayındaki play-off'larda, dünya grubu elemelerine yükselmek için mücadele edecek.

  • A Milli Kadın Tenis
  • Dünya Grubu Play-off
  • Billie Jean King

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