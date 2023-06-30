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Spor

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Brezilya'ya set vermedi

A Milli Takım, Brezilya'yı; 25-22, 25-16 ve 25-22'lik setlerle 3-0 mağlup etti.

30 Haziran 2023 Cuma 18:07 - Güncelleme:
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Brezilya'ya set vermedi
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Milletler Ligi'nin 3. hafta mücadelesindeki 3. maçında Brezilya'yı 3-0 yendi.

Filenin Sultanları, Milletler Ligi'ndeki 11'inci maçında 8'inci galibiyetini elde eden milli takım, dördüncü maçında 2 Temmuz Pazar günü Hırvatistan ile karşılaşacak.

Voleybol: FIVB Kadınlar Milletler Ligi

Salon: Hua Mak

Hakemler: Pawel Burkiewicz (Polonya), Jiang Liu (Çin)

Türkiye: Derya Cebecioğlu, Zehra Güneş, Ebrar Karakurt, İlkin Aydın, Eda Erdem Dündar, Elif Şahin (Gizem Örge, Cansu Özbay, Hande Baladın, Saliha Şahin)

Brezilya: Gabi, Ana Carol, Lorrayna, Maiara, Thaisa, Macris (Nyeme, Ratzke, Montibeller, Daroit Moreira, Alecrim)

Setler: 22-25, 16-25, 22-25

Süre: 77 dakika (24, 24, 29)

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