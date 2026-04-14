İSTANBUL 18°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Nisan 2026 Salı / 27 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,726
  • EURO
    52,8169
  • ALTIN
    6960.54
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
Spor

A Milli Kadınlar İsviçre deplasmanında kayıp

A Milli Kadın Futbol Takımı, Dünya Kupası Elemeleri'nde deplasmanda İsviçre'ye 3-1 mağlup oldu. Ay-yıldızlıların tek golü Ebru Topçu'dan geldi.

IHA14 Nisan 2026 Salı 23:18 - Güncelleme:
ABONE OL

2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Ligi 2. Grup 3. Hafta maçında A Milli Kadın Futbol Takımı, deplasmanda İsviçre'ye 3-1 mağlup oldu.

A Milli Kadın Futbol Takımı, 2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Ligi 2. Grup'ta İsviçre ile karşılaştı. Milliler, Zürih'te oynanan mücadelede rakibine 3-1 kaybederken, tek golü Ebru Topçu kaydetti.

Ay-Yıldızlılar, gruptaki dördüncü maçında 18 Nisan Cumartesi günü saat 19.00'da Sinop Şehir Stadyumu'nda İsviçre'yi konuk edecek.

Stat: Letzigrund

Hakemler: Sofiya Prychyna, Maryna Striletska, Oleksandra Vdovina

İsviçre: Livia Peng, Julia Stierli (Ana-Maria Crnogorcevic dk. 46), Noelle Maritz, Geraldine Reuteler (Coumba Sow dk. 85), Riola Xhemaili (Lia Kamber dk. 68), Nadine Riesen (Noemi Ivelj dk. 88), Sydney Schertenleib, Lia Waiti, Aurelie Csillag (Svenja Fölmli dk. 85), Viola Calligaris, Iman Beney

Türkiye: Selda Akgöz, İlayda Civelek, Eda Karataş, Gülbin Hız, Elif Keskin, Başak İçinözbebek, Ebru Topçu (Miray Cin dk. 88), Busem Şeker (Melike Öztürk dk. 88), Selen Altunkulak (Cansu Nur Kaya dk. 72), Fatma Şakar (Melike Pekel dk. 73), Kader Hançar (Vildan Kardeşler dk. 80)

Goller: Aurelie Csillag (dk. 49 ve 75), Viola Calligaris (dk. 80) (İsviçre), Ebru Topçu (dk. 52) (Türkiye)

Sarı kartlar: Selda Akgöz, Başak İçinözbebek (Türkiye), Riola Xhemaili (İsviçre)

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.