  • A Milli Takım, 10. kez Bursa'da sahaya çıkacak
Spor

A Milli Takım, 10. kez Bursa'da sahaya çıkacak

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 5. maçında Bulgaristan'ı konuk edecek olan A Milli Takım, 10. kez Bursa'da sahne alacak.

14 Kasım 2025 Cuma 11:01
A Milli Takım, 10. kez Bursa'da sahaya çıkacak
A Milli Futbol Takımı, Bulgaristan karşılaşmasıyla Bursa'da 10. maçına çıkacak.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 5. maçında A Milli Futbol Takımı, yarın saat 20.00'de Bursa'da bulunan Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda Bulgaristan ile karşılaşacak.

Ay-yıldızlılar, Bursa'da bugüne kadar 6'sı resmi, 3'ü de özel olmak üzere toplam 9 müsabakaya çıktı. Söz konusu mücadelelerde milliler, 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı.

A Milliler, 2016 yılından itibaren Bursaspor'un iç saha maçlarına ev sahipliği yapan stadyumda 2. kez oynayacak. Kırmızı-beyazlılar, daha önce 2024 Avrupa Şampiyonası elemelerinde 28 Mart 2023 tarihinde Hırvatistan ile burada karşı karşıya geldi ve rakibine 2-0 yenildi. Ay-yıldızlılar, Bulgaristan maçıyla 963 gün sonra Bursa'da maç yapacak.

A Milli Futbol Takımı, Bursa'da oynadığı müsabakalarda önemli sonuçlar elde etti. Ay-yıldızlılar, 1998 FIFA Dünya Kupası elemelerinde Hollanda'yı 1-0 mağlup ederken, 2000 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde de Almanya'yı 1-0'lık skorla yenip, İrlanda Cumhuriyeti'ni de play-off turunda geçerek, 2000 Avrupa Futbol Şampiyonası biletini almıştı.

