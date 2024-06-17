A Milli Takım, 627. maçına çıkacak

Türkiye, 101 yıllık tarihinde 341'i resmi, 285'i özel 626 maç oynayıp biri hükmen 242 galibiyet, 148 beraberlik, 236 yenilgi yaşadı.

Ay-yıldızlılar, 270'i deplasmanda, 272'si Türkiye'de, 84'ü ise tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3 tanesi hükmen galibiyet sonucunda 853 gol attı, kalesinde 897 gol gördü.

Bugüne kadar 91 farklı ülke takımıyla mücadele eden milli takım, 626 karşılaşmanın 542'sini Avrupa, 34'ünü Asya, 24'ünü Afrika, 23'ünü Amerika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.

HÜKMEN GALİBİYET VE KOSOVA MAÇI



Milliler, 626 maçta tek hükmen galibiyeti Yunanistan karşısında aldı.

Türkiye ile Yunanistan arasında 17 Kasım 2015'te Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan özel maç, 0-0 sona erdi. Bu müsabakadan 6 ay sonra FIFA, Yunanistan'ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0 tescil etti.

Ay-yıldızlı ekibin 21 Mayıs 2014'te deplasmanda Kosova ile yaptığı ve 6-1 kazandığı özel maç ise söz konusu tarihte Kosova'nın UEFA ile FIFA üyesi olmaması nedeniyle değerlendirmeye alınmadı.



VİNCENZO MONTELLA YÖNETİMİNDE 9'UNCU MAÇ



Türkiye, İtalyan teknik adam Vincenzo Montella yönetiminde 9'uncu sınavını Gürcistan karşısında verecek.

Montella'nın kulübede yer aldığı ilk 3 karşılaşmayı kazanan Türkiye, sonrasında oynadığı 5 maçta ise galibiyet elde edemedi.

Bu maçlarda 11 gol atan milliler, kalesinde 12 gol gördü.

Ay-yıldızlı ekip, Montella yönetimindeki ilk maçına deplasmanda Hırvatistan karşısında çıktı ve sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Milli takım, İtalyan teknik adam idaresinde oynadığı 2'nci maçta ise Konya'da Letonya'yı 4-0 mağlup etti. Türkiye, Vincenzo Montella idaresinde oynadığı 3'üncü karşılaşmada deplasmanda Almanya'yı 3-2 ile geçti.

Montella yönetiminde 4'üncü maçını deplasmanda Galler ile oynayan ay-yıldızlı ekip, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Milli takım, İtalyan teknik adam yönetimindeki ilk yenilgisini Macaristan deplasmanında 1-0'lık sonuçla aldı. Ay-yıldızlı ekip, ardından Avusturya'ya 6-1 mağlup olarak en ağır yenilgilerinden birini yaşadı. Haziran ayında oynadığı hazırlık maçında İtalya ile golsüz berabere kalan Türkiye, Polonya'ya ise son dakikada yediği golle 2-1 mağlup oldu.

Türkiye'nin İtalyan teknik adam idaresinde çıkılan maçlarda aldığı sonuçlar şöyle:

Tarih Maç Organizasyon Sonuç 12.10.2023 Hırvatistan-Türkiye EURO 2024 Elemeleri 0-1 15.10.2023 Türkiye-Letonya EURO 2024 Elemeleri 4-0 18.11.2023 Almanya-Türkiye Özel 2-3 21.11.2023 Galler-Türkiye EURO 2024 Elemeleri 1-1 22.03.2024 Macaristan-Türkiye Özel 1-0 26.03.2024 Avusturya-Türkiye Özel 6-1 04.06.2024 İtalya-Türkiye Özel 0-0 10.06.2024 Polonya-Türkiye Özel 2-1

2024'TE GALİBİYET YOK



A Milli Futbol Takımı, 2024 yılındaki 5'inci maçına Gürcistan karşısında çıkacak. Milliler, bu yıl oynadığı tamamı hazırlık olan 4 karşılaşmayı kazanamadı.

Ay-yıldızlı ekip, bu yıl ilk karşılaşmasını 22 Mart'ta deplasmanda Macaristan ile oynadı. Ev sahibi takım, Dominik Szoboszlai'nin penaltıdan attığı golle karşılaşmayı 1-0 kazandı.

Milli takım, yılın ikinci maçında ise deplasmanda Avusturya'ya 6-1 mağlup oldu.

Türkiye, 2024'te üçüncü karşılaşmasında deplasmanda İtalya ile 0-0 berabere kaldı.

A Milli Futbol Takımı, dördüncü maçında ise deplasmanda Polonya'ya 2-1 yenildi.

